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08. 03. 2019

В Венесуэле заявили о "диверсии" на крупнейшей ГЭС

В Венесуэле в ночь на 8 марта зарегистрированы массовые отключения электричества почти во всех штатах, а также в столице страны Каракасе. Об этом сообщила газета El Nacional.
 
Отмечается, что в Каракасе в связи с нарушением электроснабжения остановлены линии метрополитена и наблюдаются перебои с мобильной связью. Прекратил работу венесуэльский международный аэропорт Майкетии.
 
Национальная корпорация по электроэнергии страны (CORPOELEC) заявила, что перебои со светом вызваны саботажем на одной из крупнейших в мире гидроэлектростанций Эль-Гури

"На Эль-Гури произошла диверсия. Это часть электрической войны против государства. Мы этого не допустим! Работаем над восстановлением энергообслуживания", − сообщила компания в Twitter.
 
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил "американский империализм" в причастности к перебоям с электроснабжением в стране.
 
"Электрическая война, объявленная и возглавляемая американским империализмом против нашего народа, будет побеждена. Ничто и никто не сможет победить народ Боливара и Чавеса. Максимальное единство патриотов!", − написал Мадуро в Twitter.

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Источник: korrespondent.net

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