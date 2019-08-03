Суд арестовал подозреваемого в подкупе кандидата в президенты

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в попытке подкупа кандидата в президенты Украины с правом внесения залога в размере четырех миллионов гривен. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Twitter.

"Решением Печерского райсуда Киева подозреваемому в попытке подкупа кандидата в президенты Украины Костанчуку Т.Д. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 4 миллиона гривен", − написала Сарган.

Рішенням Печерського райсуду м. Києва підозрюваному у спробі підкупу кандидата в президенти України Костанчуку Т.Д. обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 4 млн.грн. — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 7 марта 2019 г.

Ранее в ГПУ сообщили, что правоохранители задержали двух человек, которые пытались вручить пять миллионов гривен кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться.

Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко, организатором подкупа является народный депутат от Батькивщины Валерий Дубиль.

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Источник: korrespondent.net