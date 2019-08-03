Собчак с мужем объявили о разрыве отношений

"Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и, тем более, ребенка, которого продолжаем растить, как любящие его родители. Ксения Собчак, Максим Виторган", − отмечается в сообщении.

Переглянути цей допис в Instagram Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе , мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и , тем более, ребёнка, которого продолжаем растить, как любящие его родители. Ксения Собчак, Максим Виторган Допис, поширений Максим Виторган (@mvitorgan) 7 Бер 2019 р. о 1:23 PST

Предположения о возможности развода Собчак и Виторгана появились в декабре прошлого года, когда пользователи Instagram обратили внимание, что супруги сняли обручальные кольца.

Напомним, свадьба Собчак и Виторгана состоялась в 2013 году. В 2016 году у пары родился сын.