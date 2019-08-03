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08. 03. 2019

Собчак с мужем объявили о разрыве отношений

 
Телеведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган сообщили о прекращении отношений. Совместное заявление было опубликовано в Instagram-аккаунте Виторгана.
 
"Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и, тем более, ребенка, которого продолжаем растить, как любящие его родители. Ксения Собчак, Максим Виторган", − отмечается в сообщении.
 
Переглянути цей допис в Instagram

Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе , мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и , тем более, ребёнка, которого продолжаем растить, как любящие его родители. Ксения Собчак, Максим Виторган

Допис, поширений Максим Виторган (@mvitorgan)

 
Предположения о возможности развода Собчак и Виторгана появились в декабре прошлого года, когда пользователи Instagram обратили внимание, что супруги сняли обручальные кольца.
 
Напомним, свадьба Собчак и Виторгана состоялась в 2013 году. В 2016 году у пары родился сын.

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Источник: korrespondent.net

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