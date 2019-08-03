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08. 03. 2019

В Греции сняли обвинения с двух украинских моряков

В Греции суд города Пирей снял обвинения с украинских моряков, которые были задержаны вместе с судном Andromeda в прошлом году. Об этом сообщает посольство Украины в Греции.

С экипажа судна, задержанного в январе 2018 года, сняли все обвинения. Тогда украинских моряков - капитана и старшего помощника Andromeda Алексея Слепнева и Сергея Константинова - задержали по обвинению в нелегальной перевозке взрывчатых материалов.

В береговой охране Греции заявляли, что грузовое судно Andromeda перевозило в Ливию 410 тонн взрывчатых веществ и детонаторы к ним. Капитан судна отрицал обвинения и заявлял, что стал жертвой мошенничества.

Украинские моряки вернутся домой в ближайшее время после решения всех формальностей.

По данным МИД, в Греции задержаны 186 украинских моряков, еще более 150 - в Италии, а двое попали в пиратский плен.

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Источник: korrespondent.net

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