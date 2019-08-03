Итоги 07.03: Укрепление гривны и список кандидатов

В ЦИК утвердили список кандидатов для участия в выборах

Четверг, 7 марта, стал последним днем, когда кандидаты в президенты могли отказаться от участия в выборах. По данным Центризбиркома, заявления о снятии своей кандидатуры подали пять человек. Таким образом, в бюллетень для голосования на выборах 31 марта включат 39 кандидатов в президенты.

НАБУ наложило арест на имущество чиновников Спецтехноэкспорта

Национальное антикоррупционное бюро Украины арестовало имущество пяти чиновников Спецтехноэкспорта, которых подозревают в растрате 55,5 миллиона гривен средств госпредприятия.

Среди них один сотрудник предприятия, который работает на данное время и четверо бывших.

Отметим, глава Антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщил, что убытки из-за хищений в оборонной сфере составляют миллиард гривен. По его словам, в уголовном производстве фигурирует десять оборонных предприятий.

В Укроборонпроме сообщили о рекордных контрактах

Компания Спецтехноэкспорт, которая входит в состав Укроборонпрома, заключила в 2018 году 148 новых оборонных контрактов с более чем тридцатью странами мира на рекордную за последние пять лет сумму в 282,5 миллиона долларов.

В компании уточнили, что за прошлый год были выполнены внешнеэкономические оборонительные контракты на 152,6 миллиона долларов. Это на 27% больше, чем годом ранее.

Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на понедельник, 11 марта, укрепил гривну на десять копеек − до 26,38 гривен за доллар − по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальные курсы валют кстановлены на следующем уровне: 100 долларов США − 2638.9167 гривен, 100 евро − 2974.3230 гривен.

Госдепартамент США поддержал увольнение главы САП

Заместитель госсекретаря Девид Хейл зявил, что Вашингтон поддерживает заявление посла США в Украине Мари Йованович о необходимости уволить главу САП Назара Холодницкого.

Украина ввела безвизовый режим с Северной Македонией

Украина ввела безвизовый режим въезда и транзитного проезда через ее территорию для граждан Северной Македонии, если срок их пребывания в стране не превышает 90 дней в течение 180 дней. Он будет действовать с 16 марта 2019 года до 15 марта 2020 года.

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Источник: korrespondent.net