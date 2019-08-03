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08. 03. 2019

Гуайдо рассказал о рекордном блэкауте в Венесуэле

Нынешнее отключение электроснабжения В Венесуэле стало рекордным по продолжительности. Об этом заявил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

"23:00 (05:00 по Киеву), 22 штата без света. Шесть часов без света, в Каракасе это рекорд. Хаос, тревога и возмущение", - написал он в Twitter.

Гуайдо считает, что авария стала "подтверждением неэффективности узурпатора", под которым он имеет в виду действующего главу государства Николаса Мадуро.

"Восстановление сферы энергоснабжения и страны лежит через прекращение узурпации", - добавил оппозиционер.

Как сообщает газета El Nacional, жители нескольких районов Каракаса вышли на улицы, требуя от властей восстановить электроснабжение.

Несмотря на заверения властей, устранить последствия аварии к настоящему времени не удалось. По заявлению Мадуро, энергоснабжение восстановлена только на востоке страны. Полностью подача электроэнергии может быть возобновлена в ночь на пятницу или в пятницу по местому времени.

Как сообщалось, массовые отключения электричества зафиксированы почти во всех штатах, а также в столице страны Каракасе. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм".

Представители национальной Федерации работников сферы электроснабжения Венесуэлы неоднократно заявляли, что аварии в профильной сфере вызваны нехваткой ресурсов для выполнения профилактического обслуживания сетей и подстанций.

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Источник: korrespondent.net

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