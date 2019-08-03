Лента RSS
Подписаться на ленту
08 марта 2019, пятница, 09:51
+11°C
Завтра +7°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,42
08. 03. 2019

Командующий ООС оценил готовность к наступлению

Военные готовы к всем формам и способам ведения борьбы. Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале 1+1 заявил командующий ООС Сергей Наев.

"ООС готовы к всем формам и способам ведения вооруженной борьбы. Я бы не был командующим, и мои подчиненные не были бы воинами Объединенных сил, если бы мы не были готовы к всем формам и способам, которые предусматривает вооруженная борьба в целом", - ответил он на вопрос, готова ли Украина к наступлению, чтобы вернуть оккупированные территории Донбасса..

Также Наев подчеркнул, что как военный человек считает, что за украинский народ "надо воевать и надо победить".

Как известно, в ночь на 8 марта на Донбассе вступило в силу "весеннее" перемирие.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Алмазный миллиардер Ланиадо умер во время операции по увеличению пениса.

На премию Дарвина в этом сезоне интриги уже нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.