В преддверии перемирия на Донбассе ранены пятеро

За минувшие сутки в результате обстрелов на Донбассе ранены пять военнослужащих. Об этом говорится в утренней сводке операции Объединенных сил в пятницу, 8 марта.

При этом сепаратисты 18 раз нарушили режим прекращения огня, 14 раз применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

"Противник обстреливал позиции наших войск из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, потратив 119 боеприпасов", - говорится в сообщении.

Были обстреляны позиции ООС возле населенных пунктов Водяное, Гнутово, Пески, Крымское, Хутор Вольный, Новотошковское, Старый Айдар, Троицкое, Новозвановка, Екатериновка, Зайцево и Новолуганское.

"От начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано", - добавили в штабе ООС.

Как известно, в ночь на 8 марта на Донбассе вступило в силу "весеннее" перемирие, согласованное переговорщикам в Минске.

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Источник: korrespondent.net