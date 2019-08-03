Лента RSS
Подписаться на ленту
08 марта 2019, пятница, 12:56
+11°C
Завтра +7°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,42
08. 03. 2019

Порошенко поздравил украинок с 8 марта

Президент Петр Порошенко поздравили украинок с Международным женским днем. 
 
"С вами Украина была, есть и будет непобедимой. Бережем наших берегинь!", - написал он Twitter.

З вами Україна була, є і буде непереможною.

Бережімо наших берегинь! pic.twitter.com/lWQWkXIe5w

— Петро Порошенко (@poroshenko) 8 марта 2019 г.
 
В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман пожелал женщинам любви, тепла и мира. "С праздником, родные!" - приветствовал он.
 

Любові, тепла та миру. Зі святом, найрідніші! pic.twitter.com/P1647eHNuM

— Volodymyr Groysman (@VGroysman) March 8, 2019
 
Как известно, 8 марта в Украине и мире отмечается Международный женский день.
 
 
Как отмечают в ООН, Международный женский день - это время подумать о достигнутом прогрессе, призывать к изменениям и отметить должным образом проявления мужества и решимости со стороны обычных женщин, которые играют исключительную роль в истории своих стран и общин.
 
Тема Дня 2019 - "Думай о равенстве, создавай с умом, совершай инновации ради перемен" и призвана привлечь внимание к инновационным методам достижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, особенно в таких сферах, как системы социальной защиты, доступ к государственным услугам и стала инфраструктура.
 
Как сообщалось, традиционно в Украине в канун и в день 8 марта большие очереди за цветами. Согласно опросу, цветы желают получить 23% женщин, а 32% мужчин намерены их дарить.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Алмазный миллиардер Ланиадо умер во время операции по увеличению пениса.

На премию Дарвина в этом сезоне интриги уже нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.