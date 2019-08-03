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08. 03. 2019

В Марьинке спустя две недели восстановили электроснабжение

В прифронтовом городе Марьинка Донецкой области восстановили энергоснабжение, которое было повреждено в результате боевых действий 22 февраля. Об этом накануне сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.
 
 
"ДТЭК Донецкие электросети восстановили линию электропередач 0,4 кВ и вернули свет жителям Марьинки. Линия была обесточена 22 февраля в результате боевых действий", - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что согласование заявок на проведение аварийно-восстановительных работ продолжалось более 10 дней. Как только согласование было получено, ремонтные бригады начали восстановительные работы.
 
Энергетики констатировали, что с начала боевых действий на Донбассе ДТЭК Донецкие электросети устранил повреждения и обесточивание в 1039 населенных пунктах - для 2 миллионов жителей.
 
Как известно, в ночь на 8 марта на Донбассе вступило в силу "весеннее" перемирие. С начала суток обстрелов не зафиксировано.
 
 

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Источник: korrespondent.net

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