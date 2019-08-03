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08. 03. 2019

В США установили сроки ядерного разоружения КНДР

Оптимальными сроками завершения ядерного разоружения Северной Кореи является 2021 год. Об этом заявили в Госдепартаменте США, сообщает Bloomberg.

По информации собеседника агентства из Госдепа, процесс денуклеаризации должен завершиться к окончанию президентства Дональда Трампа. Однако департамент не будет оказывать даление на руководство КНДР ради ускорения процесса.

Напомним, 27-28 февраля в Ханое проходил второй саммит с участием президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Переговоры завершились досрочно без подписания соглашений и договоренностей. 

По итогам встречи Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын хотел снятия всех санкций в обмен на демонтаж ядерного объекта в Йонбене, однако это предложение не устроило американского лидера.

Позже у Трампа заявили, что глава Белого дома готов продолжить диалог о денуклеаризации КНДР.

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Источник: korrespondent.net

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