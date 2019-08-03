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08. 03. 2019

НАБУ открыло три дела на омбудсмена Денисову - СМИ

Национальное антикоррупционное бюро открыло три производства по факту возможного декларирования недостоверной информации уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой за 2015-2017 годы. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщают Українські Новини, ссылаясь на источник в бюро.

Отмечается, что дела открыли 18 февраля по статье 366-1 Уголовного кодекса.

В рамках дел НАБУ проверяет возможное сокрытие Денисовой доли в уставных капиталах ООО Астория-Сити, ООО Триора, Батилиман, ООО Машиностроительный завод Автоливмаш, а также не отобразила доходы от ООО Финансовая компания Центр факторинговых услуг.

Кроме того Денисова не показала доходы от продажи автомобиля Audi 2003 года выпуска, а также доход от международной благотворительной организации Фонд восточная Европа.

Все дела объеденены в одно уголовное производство.

Отметим, в сентябре прошлого года Нацагентство по предупреждению коррупции сообщало, что Денисова забыла указать 24 миллиона гривен в 2015 году. Позже она ошибалась на пять с половиной миллионов в 2016 и 2017 годах. 

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Источник: korrespondent.net

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