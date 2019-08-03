Супрун не принимает поздравлений с 8 марта

Празднование 8 марта подарками и поздравлениями не помогает борьбе женщин за свои права. Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, пояснив, почему не принимает поздравлений в Международный женский день.

"Почему не принимаю поздравлений на 8 марта. Человечество действительно достигло большого прогресса в борьбе за равенство прав - в цивилизованных странах женщины голосуют, учатся и работают так же, как и мужчины. Но борьба за права женщин - это все еще огромное поле работы. И дарение букетов и конфет или подчеркнуто выявления особого внимания и заботы 8 марта с этим не помогает. Потому что это только отбрасывает назад все успехи, которые пришлось достичь во время многолетней борьбы за гендерное равенство. ... Каждый прежде всего - это человек. Характер и способности которого зависят от усилий над собой, приоритетов, ценностей и целей, которые он перед собой ставит. И совсем не от пола ", - написала Супрун в Facebook.

Она напомнила, что до сих пор существуют проблемы с равной оплатой труда мужчин и женщин. Также женщины сталкиваются с проблемами в продвижении по карьерной лестнице. В информационном пространстве до сих пор много проявлений сексизма в отношении женщин, например в рекламе. СМИ больше внимания уделяют внешнему виду женщин, которые являются публичными лицами, чем их работе.

"До сих пор роль женщины много людей видит прежде всего как выполнение домашних обязанностей и уход за детьми. В то же время женщины становятся жертвами насилия в семье, о котором даже боятся говорить. Реакция значительного количества украинцев на казалось бы очевидное "нет значит нет" - очередной тому доказательство", - пишет Супрун.

Она отметила, что 8 марта - это государственный выходной в тех странах, где преимущественно права женщин нарушаются чаще всего и где активно пытались (или до сих пор пытаются) построить коммунизм.

Глава Минздрава прикрепила к посту открытку с озадаченными вопросами мужчинами.

Как отмечают в ООН, Международный женский день - это время подумать о достигнутом прогрессе, призывать к изменениям и отметить должным образом проявления мужества и решимости со стороны обычных женщин, которые играют исключительную роль в истории своих стран и общин.

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Источник: korrespondent.net