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08. 03. 2019

Индийский истребитель разбился, столкнувшись с птицей

Индийский истребитель МиГ-21 в пятницу, 8 марта, потерпел крушение в штате Раджастхан на северо-западе страны. Пилоту удалось катапультироваться, сообщил телеканал NDTV.

Инцидент произошел вблизи города Биканер. По информации источников телеканала, после вылета с базы военно-воздушных сил у истребителя возникли неполадки с двигателем.

По предварительным данным, самолет столкнулся в воздухе с птицей, после чего упал.

Авария произошла во время тренировочного полета.

На МиГ-21 не было вооружения.

Напомним, в феврале в Индии два военных самолета столкнулись в воздухе. А перед этим потерпел крушение истребитель-бомбардировщик ВВС Индии МиГ-27.

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Источник: korrespondent.net

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