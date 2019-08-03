В США грузовик с пивом "затопил" шоссе

В американском штате Калифорния грузовой автомобиль перевернулся на автостраде. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщает ABC News.
По данным телеканала, грузовик перевозил пивную продукцию.
В результате аварии сотник банок с пивом оказались на дороге.
Отмечается, что водитель грузового автомобиля не пострадал.
Hundreds of beer cans spilled all over a California freeway after a semi-truck overturned, causing a small fire. Luckily, the driver was able to exit unharmed. https://t.co/jTlqeNhPUu pic.twitter.com/VKXk29XbPE— ABC News (@ABC) 7 марта 2019 г.
Ранее в Киеве напротив мэрии фура скатилась по ступеням и перевернулась. Грузовик был полностью загружен кирпичами.
В Германии на дорогу вылилось 15 тысяч литров молока
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Источник: korrespondent.net
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