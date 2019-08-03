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08. 03. 2019

В США грузовик с пивом "затопил" шоссе

В американском штате Калифорния грузовой автомобиль перевернулся на автостраде. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщает ABC News.

По данным телеканала, грузовик перевозил пивную продукцию.

В результате аварии сотник банок с пивом оказались на дороге.

Отмечается, что водитель грузового автомобиля не пострадал.

Hundreds of beer cans spilled all over a California freeway after a semi-truck overturned, causing a small fire. Luckily, the driver was able to exit unharmed. https://t.co/jTlqeNhPUu pic.twitter.com/VKXk29XbPE

— ABC News (@ABC) 7 марта 2019 г.

Ранее в Киеве напротив мэрии фура скатилась по ступеням и перевернулась. Грузовик был полностью загружен кирпичами.

В Германии на дорогу вылилось 15 тысяч литров молока

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Источник: korrespondent.net

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