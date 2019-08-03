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08. 03. 2019

Сепаратисты обстреляли Счастье - СЦКК

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации зафиксировала факты обстрела жилого района населенного пункта Счастье Луганской области. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщается на странице операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

Так, наблюдатели украинской стороны СЦКК в четверг, 7 марта, осуществили фотофиксацию по факту обстрела сепаратистами жилого района Счастья.

"На месте обстрела группой обнаружены повреждения фасадной стены жилого дома. Разрушение инженерных коммуникаций дома не обнаружено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрел города произошел 6 марта около 8:30, когда на улице находилось большое количество людей. В результате обстрела никто не пострадал.

Кроме того, факты повреждения жилых сооружений были подтверждены наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые также находились на месте происшествия.

Cмотрите фотогалерею: Сепаратисты обстреляли Счастье - СЦКК

Напомним, 7 марта силы ООС заявлили об обстреле сепаратистами медпункта и пункта гуманитарной помощи населению в Травневом.

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Источник: korrespondent.net

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