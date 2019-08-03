В Житомирской области возле станции Бердичев неизвестные забросали камнями пассажирский поезд Ивано-Франковск - Николаев. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщает Громадське со ссылкой на директора департамента пассажирских перевозок Укрзализыци Александра Красноштана.
Отмечается, что хулиганы напали на поезд около 2:00 ночи. В результате выбиты окна в двух вагонах: в четвертом вагоне пострадал тамбур, в пятом купейном вагоне разбилось стекло в коридоре.
Никто из пассажиров не пострадал. Разбитое стекло оперативно поменяли.
"На станции Бердичев механик поменял окна, чтобы люди комфортно добрались до своих городов", - сказал Красноштан.
Cмотрите фотогалерею: В Житомирской области забросали камнями поезд
Ранее забросали камнями поезд Киев - Рахов, в результате было разбито окно, пассажиры получили резаные раны рук.
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Источник: korrespondent.net
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