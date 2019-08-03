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08. 03. 2019

Появилось видео, как украинские пограничники пропустили авто с героином

В интернете появилось видео, как закарпатские пограничники пропустили авто с героином. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщает Первый Кабельный.

На кадрах видно, как автомобиль Renault Sport GT сначала ожидает стандартной проверки в очереди на пункте пропуска Солотвино. После разговора с пограничниками транспортное средство с героином спокойно покидает очередь и переезжает на другую полосу.

При этом водителя микроавтобуса, стоящего впереди, попросили уступить место. Вскоре Renault Sport GT уезжает прочь, пересекая границу.

Напомним, 4 марта пограничники Румынии задержали двух граждан Нидерландов, которые везли 84 кг героина из Украины. На украинском контрольном пункте пропуска партию наркотиков не заметили. В ГПСУ сообщили, что у украинских пограничников в отличие от румынских коллег нет сканеров, которые могут показать внутренности авто, это затрудняет обнаружение контрабанды наркотиков.

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Источник: korrespondent.net

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