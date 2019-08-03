Лента RSS
Подписаться на ленту
08 марта 2019, пятница, 20:42
+11°C
Завтра +7°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,42
08. 03. 2019

В СИЗО Конотопа повесился подозреваемый в убийстве

В изоляторе временного содержания в Конотопе Сумской области повесился арестант. Об этом в пятницу, 8 марта, пишет УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что мужчина 1972 года рождения в прошлом году был арестован по подозрению в убийстве. В изолятор был доставлен 6 марта для участия в подготовительном судебном заседании, назначенном на 7 марта. Через несколько часов после этого мужчину обнаружили в камере повешенным на простыне. 

По предварительной информации, на теле покойного не обнаружено следов, свидетельствующих о насильственной смерти, кроме следов от повешения. 

Начато досудебное расследование. Проводится проверка соблюдения в изоляторе всех мер безопасности и надзора за содержащимися. 

Ранее в Одессе в один день произошли самоубийства двух заключенных - одно в СИЗО, второе - в колонии.

Также сообщалось, что в тюрьме Винницы повесился заключенный из Тернополськой области.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Алмазный миллиардер Ланиадо умер во время операции по увеличению пениса.

На премию Дарвина в этом сезоне интриги уже нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.