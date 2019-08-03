День на Донбассе: зафиксирован единичный обстрел

На Донбассе с начала текущих суток, 8 марта, не зафиксировано потерь среди украинских военных. Об этом сообщается на странице ООС в соцсети Facebook.

Так, по состоянию на 18:00 на Донбассе зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня со стороны сепаратистов. При этом запрещенное вооружение противник не применял.

Сепаратисты из стрелкового оружия обстреляли позиции подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Крымское.

"Потерь среди наших защитников нет", - отметили в штабе.

Как сообщалось, новый режим тишины на Донбассе, который начался в полночь 8 марта, продержался 10 часов.

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Источник: korrespondent.net