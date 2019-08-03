Лента RSS
Подписаться на ленту
08 марта 2019, пятница, 22:09
+11°C
Завтра +7°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,42
08. 03. 2019

Протесты в Алжире: власти остановили движение поездов

Власти Алжира из-за акций протеста против президента Абдель Азиза Бутефлика приостановили движение поездов метро. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщает Reuters.

Запланированные акции протеста должны начаться во второй половине дня.

Граждане страны призвали устроить "Марш 20 миллионов", что должно стать самой крупной демонстрацией в стране. 

Cмотрите фотогалерею: Протесты в Алжире: власти остановили движение поездов

Напомним, в антиправительственных маршах в Алжире и других городах участвуют молодежь, целые семьи и даже пожилые люди. Они требуют от 81-летнего президента Абдель Азиза Бутефлики отказаться от выдвижения на пятый президентский срок. Эти протесты стали самыми крупными после "арабской весны" 2011 года.

Известно, что Бутефлика, который руководит Алжиром с 1999 года, на публике появлялся лишь несколько раз после перенесенного инсульта в 2013 году.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Алмазный миллиардер Ланиадо умер во время операции по увеличению пениса.

На премию Дарвина в этом сезоне интриги уже нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.