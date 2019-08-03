Лента RSS
Подписаться на ленту
08 марта 2019, пятница, 23:45
+11°C
Завтра +7°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,42
08. 03. 2019

Под Киевом избили и похитили ребенка - СМИ

В селе Гатное Киевской области в пятницу, 8 марта, неизвестные избили и похитили 12-летнего ребенка. Об этом пишет Информатор со ссылкой на источник.

В Киево-Святошинском районе, по словам очевидцев, неизвестные мужчины избили ребенка во дворе ЖК Озерний Гай и силой посадили его в машину.

В 18:30 по Киеву и области введен план Перехват. Разыскивают автомобиль Mercedes синего цвета с номером АI 4660 АН.

Ранее в Закарпатской области задержали мужчин, которые везли в багажнике связанного человека.

Также сообщалось, что в Киеве трое неизвестных силой затолкали мужчину в авто и увезли в неизвестном направлении.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Алмазный миллиардер Ланиадо умер во время операции по увеличению пениса.

На премию Дарвина в этом сезоне интриги уже нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.