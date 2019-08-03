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08. 03. 2019

Директор Спецтехноэкспорта вышел из СИЗО под залог

Арестованный директор Сцецтехноэкспорта Владислав Бельбас вышел из СИЗО под залог в 7 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, пишет в пятницу, 8 марта, 5 канал.

"Под залог из Лукьяновского СИЗО вышел ранее арестованный директор Спецтехноэкспорта Владислав Бельбас и двое экс-сотрудников предприятия", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что это экс-заместитель директора департамента Денис Панасенко и экс-руководитель компании Павел Барбул.

Напомним, 4 марта детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали действующего и бывшего директоров Спецтехноэкспорта по делу о завладении 2,3 млн долларов.

Шестого марта Соломенский районный суд Киева арестовал Владислава Бельбаса до 1 мая с возможностью внесения залога в размере семи миллионов гривен.

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Источник: korrespondent.net

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