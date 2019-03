Министр ВВС США уходит в отставку

Глава ВВС США Хезер Уилсон сообщила, что покинет свой пост. Об этом в пятницу, 8 марта, она написала на своей странице в соцсети Twitter.

О своем решении Уилсон уже доложила президенту США Дональду Трампу. После отставки она станет президентом Университета в Эль-Пасо.

"Было большой честью работать вместе с нашими военнослужащими", - написала министр.

Today I informed the President I will resign as Secretary of the Air Force to be President of the University of Texas at El Paso. It has been a privilege to serve with our #Airmen—I am proud of the progress we have made to restore the readiness & lethality of #USAF.