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09. 03. 2019

В Карпатах объявлена значительная опасность схода лавин


Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины предупреждает о лавинной опасности в Карпатах 9-10 марта.

По данным Укргидрометцентра, 9-10 марта в высокогорье Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровня).

Напомним, 22 февраля в Карпатах на горе Поп Иван от обморожения погибли двое туристов. В район этой горы направилась поисково-спасательная группа для сопровождения шестерых выживших туристов и транспортировки тел погибших. 24 февраля все выжившие туристы были спасены.

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Источник: korrespondent.net

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