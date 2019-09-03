Полиция Стамбула разогнала участниц ежегодного феминистского митинга, приуроченного к Международному женскому дню, при помощи слезоточивого газа, сообщает Associated Press.
Некоторые СМИ сообщаеют о применении полицией при разгоне митинга резиновых пуль.
Cмотрите фотогалерею: Марш феминисток в Стамбуле разогнали газом
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Источник: korrespondent.net
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