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09. 03. 2019

Директор Белого дома по коммуникациям подал в отставку


Директор Белого дома по коммуникациям Билл Шайн покидает свой пост, сообщает CNBC.
 
Шайн занял эту должность в 2018 году. В дальнейшем он продолжит сотрудничество с президентом США Дональдом Трампом: Шайн будет советником при предвыборном штабе главы государства.
 
"Мы будем скучать по нему в Белом доме, но с нетерпением ждем совместной работы над президентской кампанией 2020 года, в которой он будет полностью вовлечен. Спасибо Биллу и его замечательной семье!", - говорится в совместном заявлении Трампа и представителей Белого дома.

Трамп пригрозил бойкотировать предвыборные дебаты
 
Напомним, ранее стало известно, что глава ВВС США Хезер Уилсон покидает свой пост. 

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Источник: korrespondent.net

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