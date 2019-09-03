В ДТП под Луцком погиб журналист

Волынский журналист Юрий Яцюк погиб в дорожно-транспортном происшествии на трассе Устилуг – Луцк – Ровно, сообщает местное издание Район.
В результате аварии женщина получила травмы, ее госпитализировали. 58-летний мужчина, которым оказался журналист ТРК Аверс, скончался на месте происшествия.
По данным СМИ, оба возвращались с похорон журналиста Романа Флишаровского, который умер 7 марта.
В ДТП в Польше погиб украинский журналист
Напомним, ранее в Киеве умер известный украинский журналист и редактор Олег Ныпадымка.
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Источник: korrespondent.net
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