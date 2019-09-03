Итоги 08.03: Марш за права женщин и жуткое ДТП



Против омбудсмена Денисовой открыли три дела

Национальное антикоррупционное бюро открыло три производства по факту возможного декларирования недостоверной информации уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой за 2015-2017 годы. Все дела объединены в одно уголовное производство.

Бывшая Юная мисс Вселенная умерла в возрасте 19 лет

Лотте ван дер Зее, которая в 2017 году стала обладательницей титула Юная мисс Вселенная, умерла от сердечного приступа в возрасте 19 лет, за день до своего 20-летия.

Девушке стало плохо во время отпуска, который она проводила в Австрии с семьей. После остановки сердца модель впала в кому. Она скончалась в больнице в Мюнхене.

Космический корабль Crew Dragon успешно вернулся на Землю

Спускаемая капсула новейшего американского космического корабля многоразового использования Crew Dragon компании SpaceX успешно приводнилась в Атлантическом океане.

После пятидневного совместного полета в составе МКС Crew Dragon, сбросив негерметичный грузовой отсек, сошел с орбиты. В плотных слоях атмосферы над капсулой раскрылись парашюты, и она мягко приводнилась в 200 милях от побережья штата Флорида.

Женщины вышли на марши против гендерного неравенства

В Киеве состоялась феминистическая акция Марш женщин. В ходе мероприятия произошли столкновения радикалов с силовиками.

На Михайловской площади собралось около сотни феминисток и поддерживающих их граждан. Они наставали, что 8 марта – это день борьбы за права женщин. В противовес им пришло полторы сотни участников правых организаций Традиции и порядок и Братство.

После провокации и последовавшей стычки как минимум двое противников марша были задержаны.





Марши за права женщин также прошли во Львове и Харькове.

В Киевской области произошло страшное ДТП

В селе Яблоновка Киевской области в ночь на 8 марта в ДТП погибли пять человек. Житель села Новоселка, управляя автомобилем ВАЗ, выехал на обочину и врезался в дерево.

В машине находилось пять пассажиров, среди них две несовершеннолетние девушки. Одна из них с тяжелыми травмами была доставлена ​​в больницу.

В результате ДТП 27-летний водитель и четверо парней в возрасте 19-20 лет и 16-летняя девушка, от полученных травм погибли на месте аварии.

Глава Спецтехноэкспорта вышел из СИЗО

Арестованный директор Сцецтехноэкспорта Владислав Бельбас вышел из СИЗО под залог в 7 миллионов гривен. Под залог также вышли еще два работника предприятия – экс-заместитель директора департамента Денис Панасенко и экс-руководитель компании Павел Барбул.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net