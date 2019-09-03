Лента RSS
Подписаться на ленту
09 марта 2019, суббота, 09:08
+7°C
Завтра +4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,42
09. 03. 2019

В Гамбурге Femen разрушили забор на улице красных фонарей

В немецком Гамбурге полуобнаженные активистки Femen в честь Международного женского дня провели акцию, во время которой разрушили забор, ведущий на улицу красных фонарей, сообщает издание Die Welt.

По словам женщин, так они решили "осудить сексуальную эксплуатацию женщин, торговлю людьми и сексуальное насилие, которое скрывается за воротами и дверями секс-индустрии".

На телах активисток было написано "Нет стенам между женщинами", "Разрушим патриархат" и прочее.

Металлический забор на Гербертштрассе является барьером и защитным экраном одновременно. Для женщин и мужчин моложе 18 лет доступ на 100-метровую улицу запрещен. На Гебертштрассе в окнах сидят полуобнаженные проститутки.

Как сообщалось, в честь 8 марта в Киеве, Львове и Харькове состоялись женские марши. А в Бельгии и Испании прошли масштабные митинги феминисток.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Алмазный миллиардер Ланиадо умер во время операции по увеличению пениса.

На премию Дарвина в этом сезоне интриги уже нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.