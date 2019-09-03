Албанская православная церковь не признала ПЦУ

Синод Албанской православной церкви не признал Православную церковь Украины. Об этом греческое агентство новостей Romfea, которое разместило официальное заявление АПЦ.

Иерархи Албанской Православной Церкви выразили обеспокоенность признанием Константинопольским Патриархом "задним числом хиротоний, совершенных отлученным и преданным анафеме Филаретом (Денисенко), хиротонии которого недействительны, лишенные благодати и действия Святого Духа".

Кроме того, в Албанской церкви подвергли сомнению каноничность хиротонии самого председателя новой Православной церкви Украины Епифания.

Ранее отказалась признать ПЦУ Сербская православная церковь. А Румынская православная церковь может признать ПЦУ, если украинские власти обеспечат права и свободы румынских общин.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net