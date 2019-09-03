Лента RSS
Подписаться на ленту
09 марта 2019, суббота, 09:07
+7°C
Завтра +4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,42
09. 03. 2019

Албанская православная церковь не признала ПЦУ

Синод Албанской православной церкви не признал Православную церковь Украины. Об этом греческое агентство новостей Romfea, которое разместило официальное заявление АПЦ.
 
 
Иерархи Албанской Православной Церкви выразили обеспокоенность признанием Константинопольским Патриархом "задним числом хиротоний, совершенных отлученным и преданным анафеме Филаретом (Денисенко), хиротонии которого недействительны, лишенные благодати и действия Святого Духа".
 
Кроме того, в Албанской церкви подвергли сомнению каноничность хиротонии самого председателя новой Православной церкви Украины Епифания.
 
Ранее отказалась признать ПЦУ Сербская православная церковь. А  Румынская православная церковь может признать ПЦУ, если украинские власти обеспечат права и свободы румынских общин.
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Алмазный миллиардер Ланиадо умер во время операции по увеличению пениса.

На премию Дарвина в этом сезоне интриги уже нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.