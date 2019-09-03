Мадуро и Гуайдо поспорили в Twitter из-за блэкаута

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и лидер оппозиции Хуан Гуайдо устроили спор в соцсети Twitter из-за отключении электроэнергии по всей стране.

"Я полностью поддерживаю сотрудников Национальной системы электроснабжения, которые напряженно работают над восстановлением подачи электричества. Я восхищаюсь народом Венесуэлы, который, не унывая, сопротивляется этой новой атаке врагов Родины. Мы победим", - написал Мадуро.

Ранее власти Венесуэлы заявили, что причиной блэкаута стал саботаж на крупнейшей ГЭС страны в штабе Боливар.

В свою очередь, Гуайдо предположил, что во всем виноваты сами власти: "Саботаж заключается в коррупции, в невозможности провести выборы, в блокировке ввоза продуктов питания и лекарств в страну. Весь саботаж проводится узурпатором, и страдает от этого весь народ Венесуэлы".

В то же время, министр информации страны Хорхе Родригес заявил, что причиной самого масштабного в истории Венесуэлы отключения электроэнергии стала кибератака.

В эфире телеканала он заявил, что атака, по всей видимости, была проведена США. По его словам, когда стало ясно, что происходит кибератака, и что систему пытаются контролировать хакеры, ГЭС из соображений безопасности прекратила работу. Это, по словам Родригеса, и привело к "блэкауту", охватившему почти всю территории страны.

Родригес пообещал, что в ближайшие дни Каракас передаст в международные организации доказательства американской кибератаки.

Тем временем Reuters пишет, что на данный момент обесточены 22 из 23 штатов Венесуэлы, по некоторым данным, удалось частично восстановить подачу электричества на востоке Боливарианской республики. Во вторую половину пятницы, 8 марта, электричество вернули в некоторые районы столицы Каракаса, однако, по свидетельствам очевидцев и местных СМИ, свет снова быстро пропал.

С момента начала отключений электричества многие люди не могут подзарядить мобильные телефоны. Еще одна проблема - больницы. По данным местных СМИ, с ноября 2018 года по февраль 2019 года в Венесуэле из-за перебоев в электроснабжении скончались 79 пациентов в больницах.

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Источник: korrespondent.net