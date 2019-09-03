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09. 03. 2019

На Донбассе один обстрел более чем за сутки

С начала "весеннего" перемирия с 8 марта до 7:00 субботы, 9 марта, на Донбассе зафиксирован всего один обстрел. Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

Так, из стрелкового оружия был обстрелян опорный пункт военных в районе населенного пункта Крымское.

Как сообщалось, непродолжительный обстрел был совершен около 10:20 в районе поселка Крымского (Донецкая область) с направления оккупированной Сентяновки.

С полуночи 9 марта обстрелов позиций ООС не зафиксировано.

Отметим, за сутки до перемирия на Донбассе зафиксировали 18 обстрелов. В результате боевых действий ранения получили пять военных.

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Источник: korrespondent.net

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