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09. 03. 2019

В Винницкой области у старушки обнаружили более тонны алкоголя

В Винницкой области пресекли деятельность подпольного цеха по изготовлению контрафактного алкоголя, сообщает пресс-служба местной полиции.

"8 марта полицейские сектора реагирования патрульной полиции и участковые офицеры Могилев-Подольского отдела полиции обнаружили у жительницы села Кременное более тонны фальсифицированного алкоголя, а также принадлежности для приготовления и розлива спиртного", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают источник происхождения изъятого алкоголя.

"Во время проведения профилактических мероприятий по противодействию незаконному изготовлению и реализации алкогольных напитков на территории домовладения 80-летней жительницы района правоохранители обнаружили канистры со спиртом неизвестного происхождения, тетрапак с водкой и коньяком известных мировых брендов, оборудование и тару для фасовки алкоголя", - рассказали в полиции.

Общий объем выявленного спиртного составляет около 1200 литров.

"В действиях правонарушителей усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК Украины", – подытожили в полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления.

Cмотрите фотогалерею: В Винницкой области у старушки обнаружили более тонны алкоголя

Несколькими днями ранее на въезде в Винницу был остановлен грузовой автомобиль одной из почтовых служб, который перевозил под видом посылок 4700 литров фальсифицированных алкогольных напитков.

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Источник: korrespondent.net

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