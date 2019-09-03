Лента RSS
Подписаться на ленту
09 марта 2019, суббота, 12:14
+7°C
Завтра +4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,42
09. 03. 2019

В Украине отмечают день рождения Тараса Шевченко

В Украине в субботу, 9 марта, отмечают день рождения знаменитого украинского поэта Тараса Шевченко.

В этом году празднуется 205 годовщина рождения уроженца Черкасской области.

С днем рождения поэта украинцев поздравил президент Петр Порошенко.

"Сегодня особая дата - украинцы отмечают 205-ю годовщину рождения нашего великого Кобзаря - Тараса Шевченко. Слова Гения вдохновляли поколения борцов за независимость нашей Родины, и вдохновляют сегодня нас. Как и завещал Шевченко, строим Украину великой страной свободных и состоятельных людей", – написал Порошенко в Facebook.

Как сообщалось, в феврале в метро Киева появились необычные портреты Шевченко. Украинский поэт и художник представлен в самых неожиданных амплуа: мастера Йоды из Звездных войн, Фриды Кало, Статуи свободы и т.д.

Выставку досрочно отменили из-за вандала с ножом, который испортил постеры.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Утром, когда иду на службу, стало светло. Работает правительство-то, что ни говори.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.