На Запорожье в колонии изнасиловали участника АТО - СМИ

В колонии Бердянска Запорожской области сокамерники изнасиловали участника АТО. Об этом пишет сайт Наш город со ссылкой на родителей пострадавшего.

По их словам, после случившегося мужчина хотел покончить жизнь самоубийством. Он находится в ужасном психическом состоянии.

На скандальную ситуацию отреагировал глава организации Майдан – Общественный контроль Виктор Колбанцев. Он заявил, что молодого человека изнасиловал заключенный "по отмашке" кого-то из администрации колонии.

"Молодой человек 1995 г.р. поймал в зоне ООС какого-то сепара, доставил в полицию, а в итоге ему же дали три года тюрьмы. Этот боец накануне суда от страны получил орден За мужество. А за это же мужество на фронте в колонии его растоптали и унизили. Если бы не врачи – мы бы в живых парня не увидели. У него ужасное психическое состояние. Он хотел несколько раз покончить жизнь самоубийством. Сейчас он даже маму свою по имени и отчеству называет. Я не понимаю: в какой стране мы живем, если своих героев в тюрьмах насилуем", - заявил Колбанцев.

Отмечается, что данный случай находится на рассмотрении в Верховной Раде. Обращение родных парня также было направлено в Генпрокуратуру, Нацполицию и Министерство юстиции.

Напомним, в ноябре 2017 года в Василькове двое неизвестных изнасиловали 24-летнего работника полиции.

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Источник: korrespondent.net