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09. 03. 2019

Умер знаменитый актер Владимир Этуш

Знаменитый советский актер Владимир Этуш скончался в субботу, 9 марта, на 97-м году жизни. Об этом сообщил директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок, пишет ТАСС.

"Владимир Абрамович скончался сегодня в 12:30 в больнице, куда его отвезли накануне, в пятницу", - сказал Крок.

По его словам, время и место прощания с артистом станут известны позднее.

Этуш стал знаменитым своими ролями в фильмах Василий Иванович меняет профессию и Кавказская пленница, а также многими другими.

Как сообщалось, на этой неделе умер вокалист группы The Prodigy Кит Флинт и звезда популярного сериала 90-х Беверли-Хиллз, американский актер Люк Перри.

Ранее в Ивано-Франковске на 66-м году жизни скончался народный артист Украины, актер Сергей Романюк.

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Источник: korrespondent.net

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