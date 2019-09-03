Лента RSS
Подписаться на ленту
09 марта 2019, суббота, 15:31
+7°C
Завтра +4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,42
09. 03. 2019

Перемирие нарушено обстрелом у Попасной - штаб ООС

В штабе Операции объединенных сил сообщают о втором нарушении перемирия, введенного с 8 марта.

Сообщается, что утром, 9 марта, с 7.15 до 7.40 сепаратисты обстреливали позиции военных в районе города Попасная с временно оккупированного населенного пункта Калиновое-Борщуватое. Обстрел велся из минометов калибров 120 и 82 мм с расходом 37 боеприпасов 

Потерь среди военнослужащих нет.

Как сообщалось, первый случай нарушения перемирия был зафиксирован накануне около 10:00 в районе поселка Крымское в Донецкой области.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Утром, когда иду на службу, стало светло. Работает правительство-то, что ни говори.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.