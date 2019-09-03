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09. 03. 2019

На Львовщине перевернулся микроавтобус, есть жертвы

На трассе Киев-Чоп во Львовской области утром в субботу, 9 марта, перевернулся автобус, один пассажир погиб, двое госпитализированы. Об этом сообщает Варта1. 

Авария произошла между населенными пунктами Козева и Орява около 8:00. 

Отмечается, что автобус Mercedes Sprinter съехал с дороги в кювет и перевернулся. Автомобиль раздавило, а окна повылетали. 

Свидетели ДТП утверждают, что после аварии некоторые пассажиры были зажаты между сиденьями. На месте происшествия работают правоохранители, спасатели и приехали медики. 

Как уточняют в полиции, в результате ДТП на месте происшествия погибла пассажирка транспортного средства, личность которой устанавливается. Еще двое пассажиров, 19-летний юноша и 61-летняя женщина, получили телесные повреждения.

Cмотрите фотогалерею: На Львовщине перевернулся микроавтобус, есть жертвы

Как сообщалось, накануне в Киевской области в ДТП погибли 5 человек, в том числе несовершеннолетняя девушка. Еще одна девочка-подросток госпитализирована в тяжелом состоянии.

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Источник: korrespondent.net

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