Порошенко: Мы освободились от культурной оккупации

За последние пять лет Украина освободилась от культурной оккупации. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время награждения национальной премии им. Т.Шевченко в субботу, 9 марта, в Каневе Черкасской области, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы освободились от культурной оккупации, которая никак не менее опасна, чем оккупация физическая. За последние пять лет украинский язык, украиноязычная песня, украиноязычная книга, украиноязычное кино заняли надежные позиции в пространстве вокруг нас, и что чрезвычайно важно, в наших сердцах - в сердцах всех украинцев", - заявил Порошенко

Президент подчеркнул, что украинский язык занял, наконец, надлежащее ему место.

"И сделать мы это смогли мудро, никак не нарушая прав носителей других языков, мы прекратили многолетнее унижение, поскольку украинский язык в Украине приходилось буквально спасать и сегодня его позиции сильны как никогда", - отметил Порошенко.

По его словам, сегодня у Украины более высокие амбиции – "так представить нашу культуру и язык, чтобы весь мир надлежаще оценил их красоту и их силу".

Президент также вручил Национальные премии Украины имени Тараса Шевченко, в этом году ее лауреаты получат по 200 тысяч гривен.

Как известно, сегодня в Украине отмечают 205-ю годовщину со дня рождения поэта.

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Источник: korrespondent.net