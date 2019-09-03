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09. 03. 2019

В СБУ объяснили, почему австрийского журналиста не пустили в Украину

Служба безопасности Украины подтвердила информацию о запрете на въезд в Украину австрийскому журналисту Кристиану Вершютцу сроком на один год. Об этом сообщила пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook в субботу, 9 марта.

"Основанием для такого решения стала необходимость обеспечения безопасности журналиста", – заявили в спецслужбе.

В ведомстве отметили, что сам Вершютц "отмечал в своем интервью о существующих угрозах его жизни в Украине".

"Во избежание возможных провокаций во время пребывания австрийского журналиста в нашей стране СБУ, в соответствии с законодательством, приняла решение о запрете ему на въезд", – говорится в сообщении.

Ранее нардеп от БПП Ольга Червакова сообщила, что СБУ запретила журналисту телеканала ORF Кристиану Вершютцу въезд в Украину на один год, поскольку в течение последних четырех лет он посещал временно оккупированные территории Донбасса и Крыма через неконтролируемые пункты пропуска с территории РФ, чем нарушил порядок пересечения украинской границы.

Сам Вершютц утверждал, что не нарушал украинских законов. А министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль осудила Киев за запрет въезда для этого журналиста.

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Источник: korrespondent.net

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