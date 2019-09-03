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09. 03. 2019

УГКЦ не будет проводить богослужение в Софие Киевской

Богослужение Украинской греко-католической церкви в Софии Киевской, которое было запланировано на 7 апреля, не состоится. Об этом сообщила пресс-служба УГКЦ.

Как отмечается в сообщении, 7 марта состоялась встреча главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием.

"Во время встречи предстоятелей церквей было сообщено о том, что Софийский собор будет в ближайшее время недоступен для богослужений ни одной из церквей, поскольку в нем начинаются реставрационные работы. В связи с этим вынуждены констатировать, что богослужение нашей церкви 7 апреля в Святой Софии не состоится", – говорится в сообщении.

В УГКЦ отметили, что "желая молиться в этом храме, мы хотели засвидетельствовать наше церковное родство с нашими православными братьями".

"Это движение является движением ... к восстановлению единства некогда единой, а сейчас еще разделенной Киевской Церкви. Было отмечено, что наши церкви находятся только в начале этого совместного пути. ...Пока этого единства еще нет, ни одна из церквей-наследников этой церкви не может единолично занимать старинный собор Софии Киевской. Он скорее должен быть местом встречи потомков Киевской Церкви, быть призывом и надеждой на наше сочетание во Христе", – отметил Блаженнейший Святослав.

Ранее глава УГКЦ Святослав анонсировал проведение Божественной литургии в Софийском соборе в Киеве по случаю праздника Благовещения 7 апреля. Соответствующее разрешение было получено от Министерства культуры, в ведомстве которого находится собор Софии Киевской. В свою очередь почетный патриарх ПЦУ Филарет призвал главу УГКЦ Святослава отказаться от проведения этой литургии.

Также Синод ПЦУ высказался против проведения литургии УГКЦ в Софие Киевской.

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Источник: korrespondent.net

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