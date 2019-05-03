Выбираем идеальный смартфон на 8 марта

До самого главного весеннего праздника осталось совсем ничего. А так как большинство мужчин традиционно тормозит с подарком, позволим себе сделать подсказку — подарите своей любимой красивый и удобный смартфон. Например, марки HONOR. Они идеальны для подарка, и вот почему.

Смартфоны HONOR последнего поколения без всякого сомнения красивы. И в особенности модели HONOR 10 и 8Х. Производитель изготовил заднюю панель из градиентного стекла, благодаря чему крышка переливается на свету, что выглядит особо эффектно.

При этом тыльная часть смартфонов устойчива к царапинам, а значит, долго будет иметь первозданный вид.

Однако не одним только внешним видом подкупают телефоны HONOR. Они надежны как швейцарские часы; производительны как устройства, стоящие минимум в 5 раз дороже, и при этом по функциональности также соответствуют более дорогостоящим моделям; они могут работать на одной подзарядке до 3 суток; и на них получаются отменные фотографии.

Можно ли было всего этого ожидать от смартфонов такой стоимости еще год назад? Однозначно нет. «Десятка» продается в Беларуси по цене 899 рублей, и за эти деньги ее обладательница получит не только отменный безрамочный экран диагональю чуть менее 6 дюймов с разрешением 2280×1080 пикселей, но и 128 Гб памяти для хранения фотографий, музыки, видео и навигационных карт.

HONOR 10 стал первым смартфоном этого производителя, где была применена система распознавания лица владельца, которая вместе со сканером отпечатка пальца (встроенного в навигационную кнопку на передней панели) делает этот смартфон надежнее самого крутого сейфа.

Модель 8X стоит дешевле — 649 рублей. При этом у нее больше экран — его диагональ составляет 6.5 дюймов. В чем же подвох? Да ни в чем, просто он немного, но проще «десятки». Памяти здесь уже 64 Гб, хотя есть модификация со 128 Гб на борту. Смартфон не комплектуется устройством быстрой зарядки SuperCharge и интерфейсный разъем у него micro-USB, а не более современный и быстрый Type-C. Камера у 8X тоже немного проще — 20Мп против 24Мп. Но зато цена ниже. А цвета корпуса красный и синий, загляденье просто! Для любителей «классики» есть и черный.

HONOR 10 Lite — самая младшая и доступная по стоимости (549 рублей) новинка, но при этом тоже интересная. В сравнении с 8Х, модель 10 Lite более компактная, хотя диагональ экрана у нее 6.21 дюйма. В сравнении со старшими братьями, края экрана этого телефона как будто растворяются в воздухе, работает практически вся площадь передней панели. Дизайн новинки, не так давно представленной в Минске, также хорош. Его задняя панель небесно-голубого цвета переливается при дневном и искусственном освещении и привлекает внимание. Несмотря на то, что эта модель младшая, ее функциональные возможности также широки. Здесь также есть система распознавания лиц, сканер отпечатка пальца, двойная фотокамера.

Производитель делает акцент на селфи — у 10 Lite фронтальная фотокамера имеет разрешение 24Мп, а возможности программного обеспечения позволяют не только «вытянуть» снимки, сделанные в условиях недостаточного освещения, но и придать им художественности. Например, размыть задний фон, наложить спецэффекты и многое другое.

Что еще интересного в смартфонах HONOR? Да много чего. Например, производитель предельно упростил процесс миграции со смартфонов других марок, в том числе и Apple. При помощи приложения Phone Clone можно перенести все данные со старого смартфона, включая текстовые сообщения, файлы, контакты, фотографии и остальное.

Смартфоны HONOR отличает простота использования. Те, кому привычна стандартная «андроидная» навигация, могут пользоваться тремя экранными кнопками. Но куда удобнее управление жестами — теперь в приложениях не надо тянуться до кнопки «назад», достаточно резко провести пальцем справа-налево, а чтобы очистить экран снизу-вверх. Это значительно упрощает работу со смартфоном, делает работу с ним быстрее.

Все без исключения модели HONOR имеют емкие аккумуляторы. А значит, их будущая обладательница никогда не окажется без связи с внешним миром. А если вдруг заряд батареи будет ниже 10%, то всегда можно включить умный режим энергосбережения и сэкономить драгоценную энергию.

Итак, остается только определиться с моделью и понять, какую из них подарить своей любимой.

Что же выбрать? Флагманский HONOR 10 с 15-слойной стеклянной задней поверхностью, разработанной в Парижском центре дизайна и продающийся по цене 899 рублей?

Или же яркий, дерзкий и самый большой в модельном ряду HONOR 8X, который предлагается в красном, синем и черном исполнении за 649 рублей?

А может, компактный и недорогой HONOR 10 Lite с дисплеем 6.21 дюйма с небесно-голубом корпусе?

Все они по-своему хороши, так что ориентируемся на свой бюджет и выбираем.