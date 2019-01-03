В Минске открыли первую FinTech-лабораторию

БПС-Сбербанк открыл на базе Белорусского государственного университета первую FinTech-лабораторию. Она будет работать в формате стартап-акселератора: лучшие студенты экономического факультета получат возможность реализовать проект в сфере банковского бизнеса. Участникам будут доступны мастер-классы, воркшопы, консультации ведущих экспертов рынка и всесторонняя помощь в разработке проектов.

Запуск лаборатории – один из новых форматов взаимодействия банка и вуза. По результатам первого набора будет приниматься решение о масштабировании программы, что позволит десяткам студентов стать ее участниками. Это предоставит им шанс получить полезные навыки, соотнести свои идеи с мировыми трендами, получить качественную экспертизу. Раскладка занятий будет интегрирована в текущее расписание студентов таким образом, чтобы совмещать их с классическим вузовским обучением.

Авторы самых перспективных проектов в течение трех месяцев смогут пройти все стадии его жизни, вплоть до выпуска готового продукта и вывода его на рынок. Кроме того, наиболее способные студенты смогут рассчитывать на специальную стипендию БПС-Сбербанка.

«Мы предлагаем студентам не только стипендию, а возможность получить практические навыки, которые помогут им в дальнейшем трудоустройстве в финансовой сфере или даже запуске собственного fintech-стартапа. При этом мы рассчитываем, что многим удастся реализовать свои концепции ещё до окончания университета, – отметила директор департамента маркетинга и PR БПС-Сбербанка Евгения Кильпеляйнен. – Кроме того, каждый сможет узнать, как развивается fintech в разных странах мира, какие проекты сейчас популярны, каков их жизненный цикл, как вывести digital-продукт на рынок. Всё это прикладные знания, которые необходимы для будущего специалиста с идеями и амбициями».

В лаборатории будут работать по гибкой методике управления проектами Agile. Её активно применяют и высокотехнологичные компании, и банки, и крупные производители. Принципы методики используются и в БПС-Сбербанке, который вкладывает немало усилий в развитие FinTech-сферы и взаимодействие с партнерами.