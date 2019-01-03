70 телят спасены от пожара в Каменецком районе

В одном из хозяйств в деревне Волкоставец Каменецкого района загорелся телятник, сообщает Брестское областное управление МЧС.

О возгорании телятника, находящегося рядом с откормочным комплексом компании "Агро-Нива", специалисты РОЧС узнали утром 28 февраля. 70 телят в возрасте до 2 лет были вовремя выведены сотрудниками хозяйства еще до прибытия МЧС.

Пожар погубил кровлю, повредил перекрытие, внутреннюю отделка и имущество. Здание откормочного комплекса повреждений не получило, пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливаются.

