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01. 03. 2019

В Светлогорске погиб водитель Renault, врезавшись в рекламный щит

О гибели 29-летнего водителя в результате столкновения Renault с рекламным щитом, сообщает "Ранак". ДТП произошло 28 февраля около 16:00 на улице Заводской.

Накануне ДТП пассажирский автобус, следовавший по своему маршруту, остановился во время поворота к остановке для пропуска встречного транспорта. В это время его по касательной зацепил Renault, который следовал за автобусом. 

Удар отбросил автомобиль на обочину, и он врезался в рекламный щит. Мужчина оказался заблокирован в салоне автомобиля деформированными элементами кузова. Сотрудники МЧС извлекли пострадавшего из авто, однако медики констатировали смерть.

 

Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства ДТП.



 

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Аварии, ДТП
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