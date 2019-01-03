В Толочинском районе погиб водитель после столкновения с фурами

О столкновении легкового авто с двумя фурами в Толочинском раойне сообщил начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

ДТП произошло утром 1 марта на 540-м км трассы М1. Водитель автомобиля "Крайслер", не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшейся навстречу фурой. Удар отбросил автомобиль под другую фуру, потом "Крайслер" вынесло в кювет.

Мужчина, управлявший автомобилем, умер на месте ДТП. Три пассажира "Крайслера" доставлены в больницу.

Сотрудники милиции исследуют место происшествия.

