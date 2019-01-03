Лента RSS
Подписаться на ленту
01 марта 2019, пятница, 16:05
-2°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
01. 03. 2019

В Толочинском районе погиб водитель после столкновения с фурами

Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома

О столкновении легкового авто с двумя фурами в Толочинском раойне сообщил начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

 ДТП произошло утром 1 марта на 540-м км трассы М1. Водитель автомобиля "Крайслер", не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшейся навстречу фурой. Удар отбросил автомобиль под другую фуру, потом "Крайслер" вынесло в кювет.

Мужчина, управлявший автомобилем, умер на месте ДТП. Три пассажира "Крайслера" доставлены в больницу. 

Сотрудники милиции исследуют место происшествия.
 

Это Интересно
Аварии, ДТП
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Что делали наши родители, чтобы убить скуку, до того, как изобрели интернет?
Я опросил всех 26 своих сестёр и братьев - из них тоже никто не знает...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.