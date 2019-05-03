Сharity MasterCup собирает бизнесменов

10 марта впервые в Беларуси пройдут благотворительные горнолыжные соревнования среди представителей бизнеса. Сколько в нашей стране владельцев и лидеров бизнеса готовых стать на лыжи ради благого дела, и как это поможет столичным детям?

В соревнованиях Business MasterCup, которые проводятся ежегодно в Беларуси и за ее пределами, участвуют десятки белорусских бизнесменов. В этом году в Силичах Сharity MasterCup объединят людей, вдохновленных горнолыжным спортом и благотворителей. Организаторами турнира выступают Республиканский горнолыжный центр «Силичи», ОО «Ротари клуб «Ренессанс Интернешнл» и клуб Business MasterCup. В благотворительном формате соревнования пройдут впервые. Ожидается, что на лыжной трассе встретятся около 100 бизнесменов, руководителей и владельцев бизнеса. Они померяются силами в дисциплине слалом Бонне (данный вид дисциплины позволит участвовать в соревнованиях любителям горных лыж без спортивного опыта). Результаты будут оценены по сумме двух попыток, и победители получат призы от французской компании Rossignol, FALKE и других партнеров мероприятия.

Вступительный благотворительный взнос составит 200 рублей. Собранные средства планируется направить на строительство инклюзивной детской площадки и сенсорного парка на базе Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей. Сюда в отделение дневного пребывания ежедневно приходят дети с особенностями развития. Эти ребята, как и все дети, хотят играть. На территории центра нет детской площадки. Детское инклюзивное пространство позволит разнообразить жизнь детей, которые посещают центр и сделает доступнее для них простые детские радости. Площадка будет открытой для всех деток, в том числе и жителей ближайших домов. Чтобы задуманное свершилось, необходимо собрать 10 тысяч долларов.

Вы собственник бизнеса или топ-менеджер, увлекаетесь лыжным спортом, хотите помочь? Примите участие в Сharity MasterCup. Зарегистрироваться можно, заполнив форму на сайте http://www.mastercup.club/ Соревнования пройдут при поддержке Минского городского исполнительного комитета и Минской городской организации ОО «Белорусский союз Женщин». Партнерами турнира выступают SKODA, ОАО «Белгазпромбанк», VIM UNION Group, FALKE, БЕЛРУСИНВЕСТ.

Справки по телефону +375293579579