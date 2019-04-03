"Дело БелТА": суд признал Золотову виновной и приговорил к штрафу

Суд Заводского района Минска 4 марта вынес приговор по делу, возбужденному в отношении главного редактора портала TUT.by Марины Золотовой. Об этом из зала суда сообщает корреспондент Телеграфа. Суд признал ее виновной в умышленном неисполнении доджностным лицом своих обязанностей и нанесении существенного вреда государственнмы интересам и приговорил на основании статьи 425 УК к штрафу в 300 базовых величин - 7650 рублей.

Кроме того, суд постановил взыскать с Марины Золотовой 6000 рублей в пользу БелТА.

До вступления приговора в силу в отношении главного редактора продолжает действовать подписка о невыезде.

В августе 2018 года силовики внезапно нагрянули в редакционные офисы некоторых белорусских СМИ – портала TUT.by, БелаПАН и других, а также провели обыски у частных журналистов. Тогда же стало известно, что причиной тому стал незаконный доступ к платной новостной ленте одного из крупнейших государственных СМИ – БелТА. Закончилось все тем, что 15 журналистов и редакторов забрали на допрос в Следственный комитет, некоторым из них пришлось ночевать в следственном изоляторе.

Уголовное дело было возбуждено по факту несанкционированного доступа к компьютерной информации РУП «БелТА». Впоследствии стало известно, что журналисты подключались к платной ленте новостей БелТА с помощью чужих паролей и логинов. Отличие платного и бесплатного просмотра статей на этом сайте заключалось во время их выхода – клиенты платной подписки получали их раньше остальных. Основатель TUT.by Юрий Зиссер увидел в «деле БелТА» политическую полоплеку

До суда дело дошло лишь в отношении главного редактора TUT.by Марины Золотовой, остальные фигуранты заплатили штрафы и их уголовное преследование было прекращено . Ее продержали в ИСВ на Окрестина двое суток и затем обвинили в бездействии должностного лица. Государственный обвинитель указал суду на тот факт, что Золотова могла и должна была заключить с руководством БелТА договор на платную подписку, но стала этого делать.

В суде главред TUT.by заявила, что в ее действиях нет состава преступления, в котором ее обвиняют, и ее вина лишь в том, что не запретила своих подчиненным пользоваться доступом к платной новостной ленте БелТА. БелТА оценила свои убытки в 52 320 рублей, и эту сумму еще осенью прошлого года погасили сотрудники TUT.by. Издательский дом «Беларусь Сегодня получил от журналистов около 18 тысяч рублей в счет возмещения ущерба и отказался от претензий к Марине Золтовой.

В последнем слове Марина Золотова заявила, что в связи с «делом БелТА» Беларусь замелькала в заголовках мировых СМИ в негативном контексте. «Тот, кто придумал этот процесс, наверное, не очень хорошо представлял себе его последствия», - отметила журналист.