Президент: независимые СМИ должны чувствовать грань допустимого

В эти минуты глава государства Александр Лукашенко встречается в Административном комплексе на проспекте Победителей, 14 с белорусскими и иностранными журналистами, представителями общественности и экспертного сообщества – всего более 200 человек. Это уже второй «Большой разговор с Президентом» с 2017 года.

Александр Лукашенко начал «Большой разговор» с того, что все вопросы, которые обсуждаются сегодня, будут использованы в качестве основы для ежегодного послания народу и парламенту. По его словам, нужно дать оценку темам, которые волнуют общество, честно и откровенно высказаться.

Позиционирующие себя независимыми СМИ должны чувствовать грань допустимого, заявил президент. Сегодня, по его мнению, наблюдается дефицит контента, который пользовался бы доверием у населения. Например, периодически появляются фейковые новости – они мгновенно распространяются и будоражат мысли народа. Авторитетным изданиям, журналистам, которые соблюдают законы профессиональной этики и уважают свою аудиторию, отводится роль сдерживающего фактора. «Они у нас есть, но их мало», - посетовал глава государства.

Александр Лукашенко высказал пожелание, чтобы независимые СМИ и эксперты, которые оценивают события, чувствовали грань допустимого и понимали ответственность за каждое сказанное слово. Его возмущает, когда в прессе идет вранье: журналисты тем самым оскорбляют народ, а белорусский народ – «образованный, умный, хитрый».

Внешняя политика Беларуси многовекторная, мы против любых проявлений агрессий – военной или информационной. Он привел в пример, что Польша истратила на оборону 50 млрд долларов – «и тишина». А вот если бы завтра пришла новость, что Россия добавила полк к западу от Москвы, то «гвалт» бы кричали. «Вот вам и отношение», - отметил Лукашенко.

В связи с этим президент призвал средства массовой информации быть более объективными.